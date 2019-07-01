هجوم حوثي جديد يستهدف السعودية واعلان مهم من التحالف وحقيقة ضرب قاعدة الملك خالد

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اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها.
وأكد العقيد المالكي أنه في الوقت الذي تستمر المليشيا بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة لشل وتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيا ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
فيما زعمت جماعة الحوثي الانقلابية استهداف مواقع في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بالسعودية بطائرات مسيرة.
في سياق متصل، نفذت القوات المشتركة للتحالف، فجر السبت، عملية عسكرية لتدمير 5 مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية في محافظة صنعاء.
وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاستهداف امتداد للعمليات العسكرية السابقة والتي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى.
وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية التي تمثل تهديدا مباشرا لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية وقدرات تهدد حياة المدنيين.
كما أكد العقيد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.