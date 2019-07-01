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بشارة لكل مغتربيها في دول الخليج والعالم . دولة عربية تعفي المغتربين من حمارك السيارات

الخميس 11 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات
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زف رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج اسماعيل علي، بشرى للمصريين بالخارج حول إعفاء سيارتهم من الجمارك عند دخولها مصر.

وقال علي في تصريح إلى صحيفة "القبس" الكويتية إن عن جهود يبذلها الاتحاد بالتنسيق مع وزارتي القوى العاملة والهجرة والمصريين في الخارج بشأن اعفاء جمركي لسيارات المصريين في الخارج، بحيث يكون من حق كل مصري مغترب سيارة معفاة من الجمارك عندما ينوي العودة نهائيًا إلى الوطن.

كان الاتحاد نظم أمس مؤتمر الكيانات المصرية في الخارج بحضور كافة الجهات المعنية، لمناقشة هذا الموضوع وموضوعات أخرى تهم المصريين في الخارج.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن هناك مقترحات بشأن الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين في الخارج، تتمثل في تخفيض الجمارك إذا لم يتم الإعفاء بشكل كامل منها. وقامت مصر مطلع العام الجاري بتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، التي تنص على قيام مصر بتخفيض جمارك السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى الصفر عام 2019.

ويطالب المصريون بدول الخليج، مصلحة الجمارك المصرية بالالتزام بتطبيق بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فيما يتعلق بجمارك السيارات الأوروبية المنشأ الواردة للسوق المصرية بصرف النظر عن مصدر ورودها طالما اكتسبت صفة المنشأ الأوروبي وانطبقت عليه شروط المالك الأول والشراء في نفس سنة الموديل.

 

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