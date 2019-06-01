لماذا تم إلغاء أولى حفلات الديسكو الحلال بالسعودية.. ؟

الجمعة 14 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-مارب

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بعدما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ىأعتذر مغني الراب الشهير “NE-YO” لجمهوره في المملكة العربية السعودية، عن عدم حضوره إلى أول حفل لـ”وايت” المقصود به ديسكو جدة الجديد، مسندا الامر إلى عيوب تقنية حالت دون وجوده في هذا التوقيت، ياتي ذلك عقب يوم واحد من بيان هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

وصاحَب إعلان شركة “وايت” الشهيرة افتتاح ملهى ليلي في المملكة العربية السعودية، في مدينة جدة، حلة كبيرة من الجدل، تسببت في إصدار هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية بيانا تعلن فتح تحقيق عن استغلال تصاريح من قبل الشركة.

إعلان المغني العالمي عدم حضوره إلى جده، تسببت في عشرات التعليقات التي نسبت الأمر إلى المجتمع السعودي، وعدم تقبله لمثل هذه مظاهر داخل بلاده، خاصة مع كون المملكة العربية السعودية مهد رسالة الإسلام، وأرض الحرمين الشريفين.

وأكدت الهيئة العامة للترفيه في بيان صادر لها، أمس الخميس، أنه وبحسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع، فإن الفعالية المقامة Project X، مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصًا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفات الجسيمة وغير المقبولة.

وأكد البيان أن الهيئة العامة للترفيه، إذ تعلن عن ذلك بشفافية تامة للرأي العام، لتؤكد حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخالفات قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.