الرئيس هادي يعزي في وفاة أحد كبار وجهاء مارب

الجمعة 19 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس - مأرب

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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء مواساة للعميد ناصر بن محمد بن فرحان بن جلال والعقيد سالم بن محمد بن فرحان وكافة آل فرحان وبن جلال في وفاة المغفور له الشيخ محمد بن ناصر فرحان بن جلال.

واشاد فخامته بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة الوطن، فضلا عن مكانته وأدواره الاجتماعية. وعبر فخامة الرئيس عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم..مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.