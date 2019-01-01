هجوم سعودي شرس على «الانتقالي» وفضح علاقته بـ «قاسم سليماني» وطلب كويتي بتصنيف المجلس «منطمة إرهابية»

السبت 23 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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فتح هاني بن بريك القيادي في ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الامارات) ، النار على نفسه وعلى مجلسه ، بعد دعوة اطلقها لمقاطعة فضائية سعودية وصفها بالاخوانجية.

وشن المحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي هجوما جديدا على المجلس الانتقالي الذين سماهم بجماعة (عدن لاند) ، فيما طالب الاكاديمي الكويتي فايز النشوان بتصنيف المجلس الانتقالي (منظمة ارهابية).

وقال العقيلي في تغريده تابعها مأرب برس على حسابه الرسمي في تويتر : «جماعة (عدن لاند ) يسعون لمقاطعة قناة العربية لانها لا تسوق ارهابهم المسلط على اهل الجنوب .. وهذا ملمح بسيط لروح العنف المستمد من قاسم سليماني !!» في اشارة الى علاقتهم بإيران وقاسم سلمياني.

واشار العقيلي ان الانفصاليين يرددون نفس شعارات الحوثي وقال «لاحظو انهم يرددون نفس شعارات الحوثي ؛ قاعدة داعش اخونج .. الموت لفلان و اللعنة على علان والنصر لعيدروس !!».

بدوره طالب الاكاديمي الكويتي د. فايز النشوان بتصنيف المجلس الانتقالي كمنظمة ارهابية.

وقال في تغريدة رصدها مأرب برس على حسابه في تويتر ردا على دعوة هاني بن بريك لمقاطعة قناة العربية «قناة العربية تدعم السياسات السعودية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ودعوتك لمقاطعها أمر منطقي فقد فعلها قبلكم حوثة الشمال ومن الطبيعي أن يفعل حوثة الجنوب ذلك».

واضاف النشوان« تصنيف المجلس الإنتقالي كجماعة ارهابية بات واجب ومحاربة مشروعهم التخريبي بتقسيم اليمن أوجب».

وكان نائب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك جدد هجومه ضد قناة العربية السعودية ، متهما إياها بأنها تخدم ما وصفه بتنظيم الإخونج .

وقال بن بريك في تغريدة له نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "‏قناة العربية تنتظر حملة مقاطعة وطنية جنوبية في الوطن الجنوبي الكبير ومن الجنوبيين في الخارج فنهجها خدمة للإخونج وأجندتهم".