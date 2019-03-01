الشاب الذي أرعب اليهود .. وعجزت كل قوات النخبة الإسرائيلية في مواجهته فدكوا موقعه بصواريخ مضادة للمدرعات كي يلقوا القبض عليه الشاب الذي أرعب اليهود .. وعجزت كل قوات النخبة الإسرائيلية في مواجهته فدكوا موقعه بصواريخ مضادة للمدرعات كي يلقوا القبض عليه الاحتجاجات ضد بوتفليقة تهز عالم الأعمال في الجزائر مي كساب برسالة مؤثرة في عيد الأم : شبع أمك منك واشبع منها تفاصيل مثيرة عن صفقة القرن ودور ايفانكا وزوجها .. وزعماء عرب وفد سعودي يزور 4 محافظات يمنية لهذه المهمة نيوزيلندا: التلفزيون يبث صلاة الجمعة المقبلة تضامناً مع الضحايا مستجدات عاجلة من تعز : اندلاع المعركة مع الخارجين عن القانون واغلاق أبواب المدينة القديمة والحملة الامنية تكشف آخر التطورات وتتوعد المسلحين ولشنطن وحلفائها يرتكبون مجزرة مروعة في الباغوز قبل دخولها .. توجيهات حازمة من المقدشي تخص محافظة مأرب واجتماع عسكري أمني مهم
أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن اليوم الأربعاء أنه سيتم الوقوف دقيقتي حداد وبث صلاة الجمعة على الراديو والتلفزيون تضامناً مع ضحايا المجزرة التي راح ضحيتها 50 قتيلاً في مدينة كرايستشيرش.
وقالت اردرن في مؤتمر صحافي: “لدينا الرغبة لإظهار دعمنا للمسلمين في عودتهم للمساجد، خاصةً يوم الجمعة”.
وأضافت قبل أن تختتم زيارتها لكرايستشيرش “اعترافاً بهذا ستكون هناك دقيقتي حداد الجمعة. أيضاً سنبث صلاة الجمعة عبر التلفزيون والإذاعة النيوزيلندية”.
وبسؤالها عن احتمال هجمات انتقامية من جانب داعش مثلاً، قالت: “ما سمعته من الطائفة الإسلامية هو رفضهم للتطرف، والعنف والكراهية، مهما كان مصدره”.
وبدأ أقارب الضحايا الأربعاء في دفن ذويهم بعد 5 أيام من المجزرة التي نفذها الأسترالي برنتون تارانت.