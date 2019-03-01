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نيوزيلندا: التلفزيون يبث صلاة الجمعة المقبلة تضامناً مع الضحايا

الخميس 21 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن اليوم الأربعاء أنه سيتم الوقوف دقيقتي حداد وبث صلاة الجمعة على الراديو والتلفزيون تضامناً مع ضحايا المجزرة التي راح ضحيتها 50 قتيلاً في مدينة كرايستشيرش.

وقالت اردرن في مؤتمر صحافي: “لدينا الرغبة لإظهار دعمنا للمسلمين في عودتهم للمساجد، خاصةً يوم الجمعة”.

وأضافت قبل أن تختتم زيارتها لكرايستشيرش “اعترافاً بهذا ستكون هناك دقيقتي حداد الجمعة. أيضاً سنبث صلاة الجمعة عبر التلفزيون والإذاعة النيوزيلندية”.

وبسؤالها عن احتمال هجمات انتقامية من جانب داعش مثلاً، قالت: “ما سمعته من الطائفة الإسلامية هو رفضهم للتطرف، والعنف والكراهية، مهما كان مصدره”.

وبدأ أقارب الضحايا الأربعاء في دفن ذويهم بعد 5 أيام من المجزرة التي نفذها الأسترالي برنتون تارانت.

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