عاجل: قيادي إصلاحي يكشف عن ”قرار مفاجئ طال انتظاره“ اتخذه الرئيس ”هادي“

الإثنين 18 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشف عضو البرلمان اليمني والقيادي في حزب الإصلاح، جعبل طعيمان، الاثنين 18 مارس/آذار 2019م، عن ”قرار جريء طال انتظاره“ من الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وفي تدوينه على ”فيسبوك“ رصدها ”مأرب برس“ كتب ”طعيمان“: ”الرئيس عبدربه منصور هادي ينوي العودة الى العاصمة المؤقتة عدن، بكامل بقية طاقم الحكومة“.

وأكد القيادي الإصلاحي ان الرئيس هادي ”سيصدر قرارات بتعيين بدلاء لمن يرفض العودة من الموظفين معه الى عدن“.

كما سيقوم ”هادي“ بدعوة جميع البعثات الدبلوماسية للعوده إلى اليمن، بحسب البرلماني الاصلاحي الذي اختتم تدوينته بالقول: ”ترقبوا قرار العودة الذي طال انتظاره“.

ويقيم الرئيس عبدربه منصور هادي وعدد من طاقم حكومته في العاصمة السعودية الرياض منذ مطلع 2015 تخللها عدة زيارات إلى محافظات عدن وحضرموت ومأرب.