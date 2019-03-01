الحكومة تعلن : «سندفع راتب شهرين لموظفي هذا القطاع» وتبشر باقي الموظفين 10 اختراقات علمية تقهر الأرق! 5 سعوديات برزن باحترافية في عالمهن وتخصصهن بورصة دولة عربية تخسر اليوم أكثر من 3 مليار بختام تعاملات عاجل : وفاة مساعد وزير الدفاع اليمني أرقام مفزعة لضحايا «جائحة جديدة» تفتك باليمنيين ومحافظة إب تتصدر بدء تنفيذ الحكم الموقع بين «السادة» والإمارات وهذا ما تم إعادته من أسلحة ومعدات اليمن تتقدم لدولة الكويت بطلب إعفاء آخر تحديث بأسعار صرف الدولار والريال السعودي اليوم ما آخر ما قاله كابتن الطائرة الاثيوبية المنكوبة قبل 3 دقائق فقط من وقوع الكارثة؟
بدأت قبيلة السادة آل محضار في محافظة شبوة (شرقي اليمن ) اليوم الاثنين ، تنفيذ الحكم القبلي الموقع مع الامارات والمتعلق بهجوم قوات ما يسمى النخبة الشبوانية على القبائل في مديرية مرخة وسقوط قتلى من الطرفين مطلع يناير الماضي .
وكان الحكم الذي صدر ضد الامارات والذي نص على تعويض الامارات للقبائل بـ 84 مليون ريال سعودي ، اشترط اعادة المعدات العسكرية والسيارات والاطقم التي تم تجريد قوات النخبة الشبوانية عشية هجومها على اهالي مرخة .
وقال مصدر قبلي لموقع مأرب برس«انه تم تسليم بقايا لهياكل بعض السيارات وبعض الاسلحة الثقيلة ،اضافة الى مسدس عدد واحد».
ونص التحكيم على رفض اي تواجد لقوات اماراتية او قوات من النخبة في مناطق مرخة واكتفى بمطالبتهم بحماية مناطقهم من الارهابيين.
وفي جزئية الارهابيين ، كانت الامارات قد وصفت هجوم قوات النخبة على القبائل في يناير الماضي بانها عملية عسكرية لتطهير مرخة من الارهابيين ، قبل ان ترضخ للحكم القبلي ، ما يعني عدم صحة ما روجت له بأن العملية استهدفت ارهابيين ،حيث لم يسقط سوى ابناء القبائل وعددهم تسعة قتلى .