ماذا قال محمد صلاح وأثار غضب المصريين وكيف رد عليهم؟

الأربعاء 13 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ادلى النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي بتصريحات فتحت عليه نيران غضب المصريين على مواقع التواصل.

وقال اللاعب الدولي خلال مؤتمر صحافي بمناسبة تعيينه سفيرا لأحد البنوك المصرية على هامش الشراكة الإعلانية مع البنك، الاثنين، إنه أصبح يستطيع التعامل مع الضغوط التي تواجهه، ولا يهتم بما يقال عنه في مواقع التواصل، مضيفا أنه وصل لمكانة كبيرة لم يصل إليها أي لاعب مصري أو عربي أو إفريقي.

وأضاف أنه يعترف بتأثير مواقع التواصل لكنه يتجاهلها، بسبب ما قد ينشر بها من سباب أو تعليقات سلبية، مشيرا إلى أنه يفضل قضاء وقته في القراءة، أو مع أسرته في المنزل، أو اللعب مع أصدقائه، ولا يفكر في متابعة ما يكتب عنه في مواقع التواصل سلبا أو إيجابا.

وانتقد صلاح عقلية المصريين وقال إنهم لا يحبون التعلم كثيرا، ولا يمكن أن يقولوا لا نعرف أو لا نعلم، ومشكلتهم أنهم يشعرونك أنهم يعرفون كل شيء.

وأشار إلى أنه ليس لديه مشكلة ليقول إنه لا يعلم، ولا مشكلة لديه في أن يتعلم، مضيفا أن مشكلة المصريين أنهم يريدون الوصول لكل شيء بدون تعب.

وفتحت تصريحات صلاح صلاح نيران الغضب لدى المصريين تجاه نجمهم المحبوب، وفسرها البعض بالتعالي والغرور بعدما أصبح أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

ورد اللاعب على حالة الغضب بتغريدة مساء الثلاثاء على صفحته على موقع تويتر قال فيها: "مندهش جدًا من بعض الناس اللى واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم، من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة".

ودافع عدد من اللاعبين المصريين عن صلاح وعلى رأسهم اللاعب الدولي السابق أحمد حسام ميدو المدير الفني الحالي لنادي الوحدة السعودي.

وقال ميدو في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أرجوكم لا تتصيدوا الأخطاء لمحمد صلاح فليس عيبا أن يرى الرجل نفسه أفضل لاعب مصري وعربي وإفريقي على مر التاريخ بل ربما تكون هذه النقطه هي مصدر قوته".

وأضاف أن صلاح لن يتكرر كثيراً، استمتعوا به وافخروا أنه مصري، حاولوا مساعدته لأنه مصدر فخر الكرة المصرية الوحيد.