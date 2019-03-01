الاتحاد الآسيوي يفرض عقوبات قاسية على الإمارات بسبب مبارة قطر

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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين، تغريم الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بمبلغ 150 ألف دولار بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي كأس آسيا 2019.
وقال الاتحاد الآسيوي إن العقوبة التي شملت أيضا حرمان المنتخب الإماراتي من جمهوره في أولى مبارياته بتصفيات كأس آسيا 2023، جاءت بناء على عدة مخالفات ارتكبت في المباراة.
وكشف اتحاد آسيا لكرة القدم عن المخالفات التي ارتكبت في اللقاء من الجانب الإماراتي، وهي سلوك الجمهور وتنظيم المباريات وتوزيع المشروبات والممرات العامة في الملعب.
وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أنه يتوجب على الاتحاد الإماراتي دفع الغرامة المفروضة عليه في غضون 30 يوما من إصدار القرار، وهدد بفرض عقوبات أشد في حال حدوث "مخالفات" مماثلة في المستقبل.