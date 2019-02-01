هل يتمرد الجيش على الرئيس السوداني ... البشير يحيل ضباط من الجيش للتقاعد

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قرر الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الجمعة، إحالة عددا من ضباط الجيش للتقاعد وترقية آخرين، وذلك ضمن قرارات جمهورية تم بموجبها إحالة عدد محدود من ضباط الجيش إلى التقاعد، وترقية آخرين.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول بيانا للجيش قالت فيه إن "الترقيات شملت ضباطًا في رتب مختلفة"، فيما لم يشر البيان إلى أعداد المحالين إلى التقاعد، أو الذين تمت ترقيتهم.
وأكد الجيش أن "القرارات راتبة وتأتي وفق قانون القوات المسلحة السودانية واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط الجيش".
وكان البشير قد أصدر، اليوم الخميس، توجيهات عاجلة إلى لجنة القوى السياسية، وتحدث عن "حرب" يخوضها السودان.
ونشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" تصريحات عن البشير، قوله إنه يؤكد على أن قانون الطوارئ، جاء لمساندة البلاد في "الحرب"، التي تخوضها حاليا، ضد "الفساد والتهريب".