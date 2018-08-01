أكثر من 500 مليون ريال لمن يدل أي معلومات عن هذا الشخص

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بعد أن اختفى في ظروف غامضة في رومانيا قبل 3 سنوات، تحاول أسرة رجل الأعمال الكويتي محمد البغلي، الوصول لأي معلومة قد تقود لفك لغز اختفائه، وأعلنت مكافأة مالية قدرها مليون يورو " أكثر من 500" مليون ريال يمني "لمن يدلي بأي معلومة تدل على مكانه، أو تفيد في التواصل معه.
هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها أسرة البغلي عن مكافأة مالية لمن يعثر على رجل الأعمال المفقود، بل وعدت بمكافآت في السنوات السابقة دون جدوى، وهذه المرة حددت مهلة زمنية لاستحقاق المكافأة الجديدة مدتها 30 يومًا فقط.
وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، أن حمد البغلي، نجل رجل الأعمال المفقود، شدد خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في بلدة كييا الرومانية، بمناسبة مرور 3 سنوات على اختفاء والده، على أنه "كل من تورط في هذه الجريمة سيتم كشفه عاجلًا أم آجلًا، وسيلاحق قانونيًا لينال أقصى عقوبة".
ولفت نجله الآخر، رياض البغلي، إلى أن الشرطة الرومانية بذلت منذ اللحظات الأولى لاختفاء والده "جهودًا مضنية، لكن مع الأسف لم تثمر عن أي أثر أو دليل يمكن أن يقودنا إلى معرفة مصير والدنا".
بدوره، أكد السفير الكويتي لدى رومانيا طلال الهاجري، أن ملف قضية اختفاء البغلي أحيل للمرة الأولى إلى النائب العام الروماني، مما يعكس اهتمامًا جادًا من الحكومة الرومانية بتوسيع دائرة التحقيقات للوصول إلى معلومات جديدة تفك لغز الاختفاء.