حوثيون جنوبيون ينفذون عملية اغتيال في الجنوب ومأرب برس يكشف تفاصيل العملية #عاجل

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تمكنت خلية حوثية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة اليوم السبت من عمل كمين مسلح في منطقة النقوب أستهدف الرائد علي صالح الجلالي الشريف قائد عمليات أمن مديرية عسيلان شمال شبوة.
وكشف مصدر أمني لمأرب برس أن الخلية الحوثية التي نفذت العملية هم أهالي المنطقة , وأن قوات الامن تفرض حاليا حصارا على المنطقة التي فر إليها الجناة , وتوعد المصدر باعتقالهم وتقديمهم للقضاء .
وأضاف المصدر أن الخلية الحوثية قامت بتنفيذ العملية أثناء نزوله من سيارته في سوق النقوب.
ويعد الراحل من القيادات العسكرية القوية التي لعبت دورا في افشال العديد من المخططات الحوثية في المنطقة ,
وكان أخر الإنجازات التي حققها قبل أقل من شهر هو ضبط خلية حوثية في المنطقة متخصصة في زراعة المتفجرات والالغام تم ضبطها بكامل أعضائها .
ويعد الجلالي من أوائل القيادات العسكرية التي حملت السلاح لمواجهة المليشيات الحوثية بعد اجتياحها لمحافظة شبوة في منتصف عام 2015م.