وزارة النفط تعلن عن التزمات جديدة .. وتسوق هذه البشارات للمواطنين .

الإثنين 23 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مارب برس - صنعاء

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جدد وزير النفط والمعادن المهندس أوس العود، التأكيد على التزام شركة النفط اليمنية بتوفير المشتقات النفطية، والإطلاع بدورها في تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية.

جاء ذلك خلال عقد الوزير العود، اليوم، اجتماعاً في مبنى الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم نائب المدير العام التنفيذي للإدارة العامة لشركة النفط غالب بن معيلي، وعدداً من مدراء الدوائر بالشركة، وناقش الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل شركة النفط.

وفي الاجتماع، أكد العود، التزام وزارة النفط بتذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي قد تعترض سير عمل الشركة وقيامها بالدور المناط بها على أكمل وجه، كما وجه المعنيين بسرعة تذليل معوقات شركة النفط بما يكفل استقرار الوضع التمويني في مختلف محافظات الجمهورية.