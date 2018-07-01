الحكومة اليمنية تتهم مسؤولاً أممياً بإدخال سياسيين بطائرات المنظمة الدولية إلى صنعاء 6 آلاف مريض بالجوع في صنعاء اليمن ينتظر رد لبنان حول تدخلات حزب الله جهود غريفيث تراوح مكانها ..لا مؤشرات على أن الحرب ستضع أوزارها قريبا لاجئون يمنيون في كوريا الجنوبية .. قم مفزع ومفارقات عجيبة تعرف على سبب تراجع أسعار النفط مواجهات مشتعلة غربي تعز والمليشيا تتكبد خسائر الدفاعات الجوية تسقط طائرة مسيرة تابعة للمليشيا في سماء مأرب الكوليرا يعود في اليمن عاجل : عملية واسعة مدعومة بطائرات الاباتشي في الحديدة تحقق تقدما وتفرض هذه النتائج
اتهم وزير الخارجية خالد اليماني مسؤولاً أممياً بإدخال سياسيين بطائرات ألأمم المتحدة الى العاصمة صنعاء بطريقة غير شرعية.
وقال اليماني إن الحكومة ارتكبت خطأ عندما سمحت لعمليات الأمم المتحدة أن تذهب مباشرة إلى صنعاء بدلا من أن تكون وجهتها الأولى عدن لإنهاء إجراءات الجوازات وكل ما يتعلق بتلك الرحلات.
وبين أن هناك أعداد دخلت الى العاصمة صنعاء دون المرور عبر الإطار الشرعي وقانون الدولة.
موضحاُ أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية السابق استخدم طيران الأمم المتحدة لإدخال بعض السياسيين منهم أعضاء البرلمان البريطاني، وآخرون في البرلمان الأوروبي.
وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية خالد اليماني أن قرار استعادة الدولة من الانقلابيين اتخذ في العام 2015 وأن عملية التحرير ستصل الى العاصمة صنعاء.
وأوضح اليماني في حديث لصحيفة الشرق الأوسط أن العمليات العسكرية ستستمر إلا في حال قبل الطرف الانقلابي بتنفيذ الشق الأمني من اتفاق الكويت، الذي يشمل الانسحاب وتسليم السلاح المتوسط والصواريخ الباليستية، ومن ثم الترتيب للشق السياسي، والدخول في مفاوضات.
وأكد اليماني أن الحكومة لا تمانع في التواصل مع الميلشيا لترتيب انسحابها من تعز وصنعاء كمرحلة أولى، ثم الانسحاب من بقية المناطق وتسليم السلاح .