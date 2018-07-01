«مبادرة جديدة» تبدأ بهدنة في اليمن مدتها 3 أشهر وإيران تتحدث عن «حل من 4 نقاط»

الأربعاء 18 يوليو-تموز 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 3116

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الاربعاء 18يوليو/تموز 2018م إن بلاده تؤيد رسميا مقترح إعلان وقف الحرب في اليمن لمدة ثلاثة أشهر الذي تقدمت به شخصيات عربية بارزة.

وأضاف قاسمي أن طهران ستدعم أي خطة أو اقتراح يساهم في دفع الحوار والحل السياسي بهدف وقف الحرب الدائرة باليمن.

وأكد أن إيران لا تزال تتمسك بمقترح النقاط الأربع بشأن الحل في اليمن المتمثلة في وقف فوري لإطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية والتحضير لبدء حوار سياسي بين جميع الأطراف اليمنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة.

وكانت 19 شخصية سياسية وفكرية عربية قد وجهت مبادرة لإنهاء الحرب في الیمن دعت فیها الأطراف السیاسیة المختلفة إلى وقف الحرب وعقد هدنة أولیة لثلاثة أشهر یتبعها حوار شامل برعایة دولیة لوضع حد للحرب.

كما طالبت هذه الشخصيات كلا من السعودية وإيران بدعم النداء المذكور وإنهاء النزاع وإيجاد صيغة للتوافق الوطني عبر الحوار وبناء نظام سياسي يشمل الجميع.

وتدعم ايران مليشياتها الحوثية في اليمن وترسل السلاح وحتى الافراد كخبراء واستشارين تم قتل عدد منهم اثناء القصف الجوي للتحالف والمعارك الميدانية.