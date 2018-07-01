الحوثي يستسلم ويبدي استعداده لتسليم مرفأ الحديدة للأمم المتحدة خلافات وصراع الأجنحة يفتتان جبهة الحوثي و قيادات قبلية تهدد بتفجير الأوضاع بصنعاء الميليشيات الحوثية تستولي على احتياطيات ميناء الحديدة من النقد الأجنبي ميليشيات الحوثي تختطف عشرات المسافرين على خط صنعاء مأرب الحكومة اليمنية تتقدم بمبادرة لخروج الحوثيين من الساحل الغربي وتكشف عن ضغوطات غريفيث عليها ثلاث عمليات اغتيال في أقل من 24 ساعة جنوبي اليمن حرب تكسير العظام تشتعل بين عمالقة تحليق السماء على صفقات ضخمة محامي عفاش: قبيل تصفيته .. الحوثيون خيّروا صالح بين الموت وقول هذه الكلمة ماهي الكارثة شرق أوسطية التي بشر بها تحالف ترامب-بوتين هذا هو صاحب أول سجدة في تاريخ نهائي كأس العالم
أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، عبد الملك الحوثي، أنه مستعد لتسليم السيطرة على مرفأ الحديدة الرئيسي إلى الأمم المتحدة، إذا ما أوقفت القوات الموالية للحكومة والمدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية هجومها، وفق ما أفادت صحيفة فرنسية.
وقال الحوثي في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" نشرت على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء "قلنا لمبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، إننا لا نرفض دور الإشراف والدور اللوجستي الذي ترغب الأمم المتحدة القيام به في المرفأ، لكن بشرط أن يتوقف العدوان على الحديدة".
ويمر 70 بالمئة من المواد الغذائية التي يستوردها اليمن عبر مرفأ الحديدة، ما عزز مخاوف الأمم المتحدة من أن يؤدي القتال المستمر للسيطرة على المرفأ الى حصول كارثة إنسانية في بلد يتأرجح على حافة المجاعة.
وفي وقتٍ سابق هذا العام، فرض التحالف الذي تقوده السعودية حصاراً شبه كامل على المرفأ.