كل التفاصيل عن نهائي الاحلام بين كرواتيا وفرنسا - «التوقيت القنوات الناقلة المعلقين والتشكيلة المتوقعة»

الأحد 15 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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تنطلق اليوم الاحد 15يوليو /تموز 2018م تمام الساعة السادسة مساءا مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين #فرنسا و #كرواتيا، في مباراة يطمح من خلالها المنتخب الكرواتي بالفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وتبث قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس العالم النهائي عبر قنواتها المشفرة والقناة المجانية المفتوحة.

الى ذلك كشفت تقارير صحفية عن التشكيل المتوقع لمنتخبي فرنسا وكرواتيا، في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ونشرت شبكة "سبورت ميدياسيت" التشكيل المحتمل للمنتخبين، والذي جاء كالتالي:

منتخب فرنسا

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بينجامين بافارد، صامويل أومتيتي، رافائيل فاران، لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي، بول بوجبا وبليز ماتويدي.

خط الهجوم: كيليان مبابي، أوليفه جيرو وأنطوان جريزمان.

بينما جاء تشكيل المنتخب الكرواتي كالآتي:

حراسة المرمى: سوباسيتش

خط الدفاع: فيرساليكو، فيدا، لوفرين، سترينيتش.

خط الوسط: مودريتش، راكيتيتش وبروزوفيتش.

خط الهجوم: ريبيتش، ماندزوكيتش وبريسيتش.

*المعلقين

فرنسا مع كرواتيا

- 6:00 مساءًا

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