من سيكون خليفة كريستيانو رونالدو في ريال مدريد؟

الخميس 12 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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نشرت صحيفة "الموندو" الإسبانية تقريرا تطرقت فيه إلى الأسماء التي من المتوقع أن تكون مرشحة لخلافة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في نادي ريال مدريد.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن نادي ريال مدريد يستعد فعليا لتوديع نجمه كريستيانو رونالدو. وقد أعد اللاعب رسالة وداع لجمهوره ومقطع فيديو مؤثرا استرجع فيه أفضل لحظاته مع النادي، وهذا خير دليل على أن قرار مغادرته لا رجعة فيه.

وذكرت الصحيفة أنه لم يكن أحد يتوقع أن يفرط النادي الملكي في أيقونته دون ضمان انتدابه لبديل جدير بملء الفراغ الذي سيتركه رونالدو في الفريق. لكن الحقيقة هي أن رحيل رونالدو لم يكن مرتبطا بأي عملية انتداب أخرى. وهذا يعني أن مغادرة اللاعب الذي يرتدي القميص رقم سبعة، لا تفترض بالضرورة وجود بديل آخر جاهز لتعويضه، على الرغم من أن النادي يعمل جاهدا وفي كنف السرية من أجل عقد بعض الانتدابات البديلة.

وأوردت الصحيفة أن نيمار وكيليان مبابي وتيبو كورتوا وإدين هازارد من بين الأسماء المطروحة على طاولة مفاوضات النادي الملكي. وفي الواقع، إن تسريع كريستيانو في إجراءات رحيله من النادي، ستجبر الفريق على إيجاد خليفة له في التشكيلة.

وأضافت الصحيفة أن النادي الملكي مضطر بعد رحيل كل من زين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو إلى إعادة تشكيل ملامح الفريق، وذلك إما عن طريق محاولة شراء نجم آخر، أو المراهنة على التشكيلة الحالية. ويبدو أن النادي بصدد اتخاذ مسار معقد بعض الشيء، لأن اللاعبيْن اللذين يرغب في انتدابهما ينتميان إلى نفس الفريق، ألا وهو نادي باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى الجدل القائم حاليا في صلب إدارة النادي بشأن انتداب مبابي ونيمار، نظرا لأن مغادرة أحد هذين اللاعبين للنادي الباريسي لا تخلو من وجود جملة من العقبات. فإذا تمكن اللاعب الفرنسي مبابي، البالغ من العمر 19 سنة، من الفوز بكأس العالم، ستكون مسألة انتدابه أمرا صعب المنال لأنه من غير المتوقع أن يسمح له أقوى فريق في بلاده بمغادرة صفوفه.

وأوضحت الصحيفة أن المرشح الأكثر استعدادا لارتداء القميص الأبيض هو نيمار، طالما أنه قادر على توليد نوع من الضغط على نادي باريس سان جيرمان. في المقابل، بإمكان النادي فتح باب الخروج أمامه مقابل سعر خيالي قد يصل إلى حدود 250 أو 300 مليون يورو، المراد إضافته إلى راتبه السنوي الصافي البالغ 35 مليون يورو. وعلى أي حال، لن يتحقق هذا العقد سوى في أواخر شهر آب/ أغسطس، تزامنا مع غلق السوق، أو على إثر إصرار نيمار على المغادرة.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب البلجيكي إدين هازارد قد نجح في لفت أنظار نادي ريال مدريد إليه، بفضل أدائه المتألق في الفترة الأخيرة، خاصة خلال الدور نصف النهائي من كأس العالم ضد المنتخب الفرنسي. ومن المتوقع أن يفرّط نادي تشيلسي في نجم فريقه بمبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو. وفي حال عجز النادي عن ضم أحد هؤلاء النجوم إلى صفوفه خلال هذه الصائفة، فسيراهن المدرب جولين لوبيتيغي على كل من إيسكو وأسينسيو.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن غاريث بيل وكريم بنزيما هما من أكثر اللاعبين المستفيدين من رحيل كريستيانو رونالدو. فقد تمكن اللاعب الويلزي، الذي قدم أداء مدهشا في نهائي دوري أبطال أوروبا، من تحسين وضعيته في الفريق بشكل ملحوظ بفضل تغيير المدرب.