القبض على أخطر خلية اغتيالات ونشر الفوضى في مناطق الشرعية

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أعلنت شرطة مدينة تعز القبض على 10 أشخاص، مؤخرًا، متهمين بتنفيذ عمليات الاغتيالات ونشر الفوضى في المحافظة.
وقال المتحدث باسم شرطة تعز النقيب أسامة الشرعبي "إن القبض عليهم جاء في عمليات مداهمة، بناء على معلومات لأجهزة الأمن" بحسب تصريح نقلته وكالة "الأناضول".
واتهم الحوثيين بالعمل على "زرع خلايا إرهابيه ودعمها لزعزعة الأمن في تعز والمحافظات المحررة وحرمانها من الاستقرار".
وأشار إلى "أن الوضع الأمني حاليًا، يتجه نحو الاستقرار والاستتباب، والعمل جارٍ على إعادة بناء جهاز الشرطة واستكمال الترتيبات الإدارية اللازمة لتفعيله بالمحافظة".
وأوضح الشرعبي أن قيادة الشرطة، رفعت خطتها للعمل والاحتياجات اللازمة للقيادة الشرعية، ويتم مناقشتها مع التحالف العربي، بقايدة السعودية.
وأشار إلى أن الخطة تتضمن احتياجات جهاز الشرطة ودعم المؤسسة الأمنية للقيام بواجبها. معربًا عن أمله في الاستجابة لتلك الخطة.
واعتبر أن حصار المحافظة وشح إمكانيات المؤسسة الأمنية، هما العائقان الأكبر، مع وجود بعض العراقيل الأخرى.
وشهدت تعز خلال الفترة الماضية عمليات اغتيال وتفجيرات استهدفت أغلبها قوات الشرطة.
وتخضع معظم أحياء مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية، لكن مسلحي جماعة "الحوثي" يفرضون حصارًا عليها من مداخلها الرئيسية، منذ نحو 3 أعوام.