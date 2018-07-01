هذا اللاعب سيصبح الاغلى في العالم -ليس رونالدو ولا ميسي او نيمار

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- صحف

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قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قدم عرضا بقيمة 270 مليون يورو إلى نادي برشلونة لضم لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وكان برشلونة قد ضم كوتينيو من ليفربول الإنجليزي مقابل 142 مليون جنيه إسترليني (نحو 160 مليون يورو) خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأمام النادي الكتالوني فرصة لتحقيق ربح يصل إلى مئة مليون جنيه إسترليني من هذه الصفقة إذا تمت، والتي ستجعل اللاعب البرازيلي أغلى لاعب في العالم، وهو لقب حصل عليه مواطنه نيمار الذي انتقل أيضا من برشلونة إلى نادي العاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون يورو.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن النادي الباريسي لم يقم باتصالات مباشرة مع برشلونة، لكنه قدم العرض إلى واحد من وكلاء كوتينيو.

ومع ذلك، فإن برشلونة لا يرغب في بيع اللاعب وسيسمح له بالمغادرة فقط إذا دفع باريس سان جيرمان قيمة الشرط الجزائي في عقده البالغة قيمته أربعمئة مليون يورو.

وشارك كوتينيو في 22 مباراة في جميع المسابقات منذ انضمامه إلى برشلونة سجل خلالها عشرة أهداف وصنع ستة أخرى، وهو الآن يقضي عطلة بعد خروج منتخب السيليساو من مونديال روسيا الأسبوع الماضي.