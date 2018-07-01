«بيلد» الألمانية: غاز «الأومنياك» سر تفوق روسيا بكأس العالم

الثلاثاء 10 يوليو-تموز 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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واصلت وسائل الإعلام الألمانية تشكيكها في شرعية الظهور المميز للمنتخب الروسي ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، بعدما عادت لتؤكد تناول اللاعبين الروس للمنشطات.

وكان المنتخب الروسي قد نجح في شق طريقه في البطولة، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة «A»، بعد الفوز على مصر والسعودية والخسارة أمام أوروغواي، قبل أن يطيح بمنتخب إسبانيا من دور الـ16، ولكنه ودع المنافسات من دور ربع النهائي بالخسارة أمام كرواتيا بركلات الجزاء الترجيحية.

وأكدت صحيفة «بيلد» الألمانية أن لاعبي المنتخب الروسي استعملوا منشطات غير ممنوعة؛ لزيادة المجهود البدني خلال اللقاءات، بناء على تصريحات لمصدر من الاتحاد الروسي لكرة القدم.

وأضافت بأن مسؤول في الاتحاد الروسي لكرة القدم اعترف أن اللاعبين استعملوا غاز «الأومنياك»، خلال لقاء مواجهة منتخب إسبانيا في دور الـ16.

وأشارت إلى أن غاز «الأومنياك» يعتبر مادة منشطة غير ممنوعة من طرف الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وهو ينظم التنفس ويسهل عملية دخول الأكسجين في الدم.

وحسب الصحيفة الألمانية، فالمنشط لم يتم استعماله فقط في لقاء إسبانيا، بل في كل لقاءات المنتخب الروسي، وخلال سير اللقاءات أيضا.

وكان التليفزيون الألماني «ARD» قد فجر مفاجأة كبرى، بعدما أكد تناول عدد من لاعبي منتخب روسيا للمنشطات قبل انطلاق المباراة الافتتاحية أمام المنتخب السعودي التي انتهت بفوز الروس بنتيجة 5-0.

وأضاف أن المخابرات الروسية تتدخل لتغطى هذا التحايل لعدم فرض العقوبات على المنتخب الروسي واتحاد الكرة في بلاده.

كما أشار إلى أن الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» يقف مكتوف الأيدي ولا يمتلك القدرة على إثبات ذلك، لأن المخابرات الروسية هي من تدير تلك العملية.

في المقابل أعلن «الفيفا»، في وقت سابق خلو مونديال روسيا من المنشطات تماما، إثر إجراء أكثر من 2700 فحص منشطات في الدور الأول من البطولة.