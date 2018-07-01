«شجار ودماء وسكاكين وضرب مبرح» بين مسئولين يمنيين في الخارج

الإثنين 09 يوليو-تموز 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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رفع سفير اليمن في الاردن علي احمد العمراني مذكرة رسمية الى وزير الخارجية خالد اليماني تضمنت شكوى قدمها المئسول المالي والاداري في السفارة يتهم فيها الملحق العسكري بالاعتداء عليه.

وطبقا لنص الشكوى المرفقة -اطلع عليها مأرب برس- فأن الملحق العسكري اللواء على الكليبي قام بالاعتداء هو وابنائه بالضرب على المسئول المالي عبدالرحمن الشرعبي في مكتب القنصل بالسفارة اليمنية بالاردن.

وفي المذكرة المذيلة بتوقيع السفير العمراني بتاريخ 8يوليو/تموز2018م اشارة الى انه سبق الرفع الى الوزير اليماني حول تعرض المسئول المالى للتهديد من قبل الملحق العسكري على احمد الكليبي.

ويقول الشرعبي في نص شكواه «ان الكليبي اعتدى عليه يوم امس الاحد اثناء تواجده في مكتب القنصل عندما كان يتحدث معه بشأن طلب الخارجية موافاتها ببيانات الملحقيات الثقافية».

واتهم الشرعبي الكليبي بضربه ضربا مبرحا - تقول مصادرنا ان الدماء سالت من فمه- واشهار الخناجر والسكاكين والتلفظ عليه بألفاظ نابئة هو واثنين من ابنائه .. مطالبا بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والرفع بالمذكور الى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم.

كما طالب الشرعبي مخاطبة الجهات القانونية في بلد الاعتداء (الاردن) لاتخاذ ما يلزم بحقه الشخصي بصورة عاجلة.

ولم يتنسى لمأرب برس التواصل مع اللواء الكليبي للتعليق على الموضوع او الرد على ماورد في الشكوى المرفوعة ضده.