مقتل 10 من قيادات الحوثي (أسماء)

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أعلن الجيش الوطني، السبت 23 يونيو/حزيران 2018م، مقتل 10 قيادات ميدانية من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، خلال اليومين الماضيين في المعارك التي وقعت في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء.
ووفقا لموقع «26 سبتمبر» الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية الذي نشر أسماء القتلى من القيادات الحوثية فقد أسفرت المعارك عن تحرير مناطق واسعة بلغت مساحتها أكثر من 50 كيلو مترا وتمتد من عقبة القنذع مروراً بالجريبات والخط الاسفلتي وصولاً إلى منطقة فضحة بمديرية الملاجم.
أسماء القتلى من قيادات الحوثي:
ماجد عبد الباسط الهادي ,وهو صهر المدعو أبو على الحاكم, وينتمي إلى عزلة ضحيان مديرية باقم بمحافظة صعدة.
عبدالخالق فهيد السيد.
احمد محمد احمد المحضار.
احمد عبدالملك يحيى ابوطالب.
ابوسيف الاحمدي.
علي علي العوش.
عنتر علي صغير الصعفاني. هاشم العزي محمد اسماعيل المتوكل.
عاصم صالح علي الصباح.
عبدالله مفتاح محمد ابوصريمه.