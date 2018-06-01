قوات الجيش تدحر المليشيا من مواقع في لحج

الجمعة 22 يونيو-حزيران 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة 22يونيو/حزيران2018م، عدداً من المواقع الاستراتيجية شمال وغرب محافظة لحج (جنوب اليمن).

وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب في تصريحات صحفية" أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة حرروا اليوم عدد جبال دار سفيان والسبد، و البياضي، والقناص ومرتفعات الضواري وتبة السحي المطلة على الخط الرابط بين الشريجة والراهدة ".

وأوضح ان قوات الجيش تمكنت بإسناد من مقاتلات التحالف التي نفذت عدد من الغارات الدقيقة والمركزة من الوصول الى جبل العصيدة الاستراتيجي الذي يطل على اجزاء من الراهدة وتباب اخرى في ميمنة جبهة الشريجة بمحافظة لحج بعد معارك ضارية مع المليشيا".

وأكد أن المعارك اسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الحوثية واسر اثنين منهم ، فيما لاذت البقية بالفرار.