طارق عفاش ماضي ملطخ بالدماء وحاضر يدشنه بانقلاب جديد (كبرى قبائل اليمن تعلن موقفا حاسما من تحركاته وتحذر التحالف من آثار مدمرة)

الأحد 22 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-خاص

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اعلنت احدى اكبر القبائل اليمنية موقفها من تحركات نجل شقيق صالح العميد طارق محمد عبدالله صالح.

وأكد ملتقى شباب قبيلة حاشد(كبرى قبائل اليمن) , على رفضه التام والمطلق لتسليح وتشكيل أي وحدات ومجاميع عسكرية خارج إطار الدولة والاعتراف بالشرعية- في اشارة الى دخول قوات يقودها العميد طارق صالح خط المعركة دون ان تكون خاضعة للشرعية وتتلقى دعمها واومراها من دولة الامارات-.

جاء ذلك في بيان لهم اطلع عليه مأرب برس معتبرين أن أي تصرفات لدعم مثل هذه التشكيلات دون الاعتراف بالشرعية يعتبر خدمة للمليشيات الحوثية وسيكون له آثاره السلبية على وحدة اليمن واستقرارها وسيادتها واستقرار المنطقة.

وأشاد البيان بتضحيات الأبطال من رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وما يحققونه من انتصارات على كافة المحاور و الجبهات العسكرية.

مثمنين جهود ومواقف دول التحالف العربي الأخوية والصادقة مع إخوانهم في اليمن على كافة المسارات العسكرية والأمنية والإنسانية والسياسية .

معبرين عن شكرهم لمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ودعمهم اللامحدود لليمن, في معركة استعادة الدولة اليمنية وعودة الشرعية والذي يمثل البداية الصحيحة للقضاء على المشروع الصفوي الإيراني باليمن والمنطقة.

ودعا عبدالمجيد الغاوي رئيس ملتقى شباب قبيلة حاشد في تصريح نقله موقع الجيش "سبتمبرنت" قيادة التحالف والشرعية وكافة القوى اليمنية للوقوف بحزم أمام هذه التشكيلات و العمل على سرعة ضمها تحت قيادة هيئة الأركان العامة والمناطق العسكرية ،وولفت الى أن أي تجاوز او تغاضي عن ذلك سيكون له آثاره المدمرة على الشعب اليمني مستقبلا حسب تعبيره.

وتعرض طارق عفاش لهجوم ناشطين وسياسين واعلاميين بسبب تحركه الاخير فهو الى جانب ماضيهم الملطخ بدماء اليمنيين لم يعلن اعترافه بالشرعية والقتال في صفوفها واختار ان يكون عسكري يتلقى التعليمات من الامارات.

واتفقت اراء الكثير من الكتاب بحسب ما رصده مأرب برس على ان من طارق ان يقاتل الحوثيين ولكن عليه ان يكون جنديا في صف الشرعية لا متمردا عليها.



