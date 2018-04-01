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الشرعية تحرر مواقع هامة غربي تعز

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات
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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم، من تحرير العديد من المواقع والتباب الاستراتيجية في جبهة الكدحة غرب محافظة تعز من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن نائب الناطق الرسمي باسم محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر أن قوات الجيش شنت فجر اليوم هجوما عنيفا على مواقع الميليشيا في منطقة الرحبة التابعة لمنطقة لكدحة .

وأضاف أن قوات الجيش استطاعت التقدم الى مواقع هامة وحررت تباب الشيكي وزرخام وتبة هوب الراعي ومدرسة خالد بن الوليد والعديد من التلال والمناطق المجاورة من المزارع والتباب والطرقات المجاورة .

وبحسب البحر فان مقاتلات التحالف العربي ساندت الجيش الوطني وقصفت مواقع الميليشيا بالقرب من البرح التابعة لمديرية مقبنة وكذا تحركات الميليشيات في المنطقة ،مشيراً إلى أن أحدى غارات التحالف أسفرت عن مصرع المقدم أمين الخدشي قائد الميليشيا التابعة للواء 33 مدرع والمتمركز في الكدحة، وعدد من مرافقيه.

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