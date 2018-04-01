وكالة روسية تكشف حقيقة المفاوضات المباشرة بين الحراك الجنوبي الحوثيين

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -مأرب

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كشفت وكالة روسية، عن لقاءات تجري في العاصمة العمانية مسقط، بين قيادات في الحراك الجنوبي وممثلين عن جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام.

وأوضحت المصادر لـوكالة الانباء الروسية " سبوتنيك"، أن اللقاءات تعد الأولى منذ العام 1994، مشيرة إلى ان المفاوضات التي ترعاها سلطنة عُمان تبحث ملفات عدة ورؤى سياسية تشكل قواسم مشتركة بهدف التوصل إلى حلول للأزمة اليمنية الراهنة بما في ذلك السبل الكفيلة بحل القضية الجنوبية حلا عادلا.

وذكرت المصادر أن "المفاوضات التي تناقش الشأن اليمني بشقيه الشمالي والجنوبي تأتي لتفرض الأمر الواقع على السلطة الشرعية ومرجعياتها الإقليمية والدولية التي فشلت بوضع حد للحرب التي شكلت أكبر كارثة إنسانية".

ونقلت الوكالة عن مصادر أخرى، أن ما تم هو لقاء عادي جدا لا يستحق النفي ولا التأكيد، حيث جرى اللقاء بالمصادفة في استراحة فندق يتواجد فيه يمنيون أقاموا جلسة دردشة وعشاء.

وأضافت "أن الأطراف التي التقت بالفندق، ليست متخاصمة أصلا، بل كانوا رفاق في زنزانة واحدة أيام الاعتقالات التي كان يمارسها صالح مطلع القرن الحالي.



