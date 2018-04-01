آخر الاخبار

﻿انفجار الصراع على خلافة حفتر… اغتيالات فاشلة وتحذير دولي وتدخل خليجي مسلسل محمد الفاتح العملاق القادم ... شاهد كعب رونالدو ينقذ ريال مدريد من السقوط أمام بيلباو .. شاهد ديون العالم تحطم الرقم القياسي مخطط جديد لإيفانكا وزوجها اليهودي وكالة روسية تكشف حقيقة المفاوضات المباشرة بين الحراك الجنوبي الحوثيين نيمار يعلن انه لن يعود الى الملاعب قبل 17 مايو ضربه جوية تقتل قيادي حوثي رفيع في الساحل الغربي «حكومة الإنقلاب» في صنعاء تهاجم أحد وزرائها وتتهمه بـ«العمالة» و «خدمة الحكومة الشرعية» محافظ ابين يناقش الإستعدادات لتدشين نشاط جامعة ابين 


وكالة روسية تكشف حقيقة المفاوضات المباشرة بين الحراك الجنوبي الحوثيين

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس -مأرب
عدد القراءات 346

 

كشفت وكالة روسية، عن لقاءات تجري في العاصمة العمانية مسقط، بين قيادات في الحراك الجنوبي وممثلين عن جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام.

وأوضحت المصادر لـوكالة الانباء الروسية " سبوتنيك"، أن اللقاءات تعد الأولى منذ العام 1994، مشيرة إلى ان المفاوضات التي ترعاها سلطنة عُمان تبحث ملفات عدة ورؤى سياسية تشكل قواسم مشتركة بهدف التوصل إلى حلول للأزمة اليمنية الراهنة بما في ذلك السبل الكفيلة بحل القضية الجنوبية حلا عادلا.

وذكرت المصادر أن "المفاوضات التي تناقش الشأن اليمني بشقيه الشمالي والجنوبي تأتي لتفرض الأمر الواقع على السلطة الشرعية ومرجعياتها الإقليمية والدولية التي فشلت بوضع حد للحرب التي شكلت أكبر كارثة إنسانية".

ونقلت الوكالة عن مصادر أخرى، أن ما تم هو لقاء عادي جدا لا يستحق النفي ولا التأكيد، حيث جرى اللقاء بالمصادفة في استراحة فندق يتواجد فيه يمنيون أقاموا جلسة دردشة وعشاء.

وأضافت "أن الأطراف التي التقت بالفندق، ليست متخاصمة أصلا، بل كانوا رفاق في زنزانة واحدة أيام الاعتقالات التي كان يمارسها صالح مطلع القرن الحالي.

  
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

#الحوثيين #الحراك_الجنوبي #اليمن
إقراء أيضاً
ضربه جوية تقتل قيادي حوثي رفيع في الساحل الغربي
«حكومة الإنقلاب» في صنعاء تهاجم أحد وزرائها وتتهمه بـ«العمالة» و «خدمة الحكومة ال
حديث المبعوث الاممي عن(ضرورة اشراك الجنوبيين) يثير استغراب وسخرية الناشطين
5 نازحين من حجة يموتون حرقا بمأرب
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس