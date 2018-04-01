غارات مكثفة وموجعة.. «مأرب برس» يرصد 127 غارة لطيران التحالف خلال الـ48 الساعة الماضية في 7 محافظات

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ وحدة الرصد

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شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات جوية خلال الساعات الماضية، استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.

ورصد «مأرب برس»، خلال الـ48 ساعة الماضية 127 غارة جوية في محافظات صعدة وحجة وصنعاء وتعز والبيضاء والحديدة ولحج.

فقد شنت المقاتلات 20 غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا في مناطق متفرقة من جبهتي حرض الحدودية وميدي الساحلية بمحافظة حجة (شمال البلاد).

وفي محافظة صعدة (معقل الجماعة شمال البلاد)، فقد شنت المقاتلات 8 غارات على منطقة طخية بمديرية مجز، كما شنت 5 غارات على منطقة قحزة شمال المدينة.

كما شن الطيران 4 غارات على منطقة بني معين بمديرية رازح الحدودية، و 18 غارة على منطقتي الفرع والصوح ووادي آل ابوجبارة بمديرية كتاف، و 8 غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم، و 4 غارات على معسكر الأمن المركزي.

وفي جبهة جيزان، فقد استهدف طيران التحالف مواقع الحوثيين في جبل الدود بـ12 غارة جوية اسفرت عن عدد من القتلى والجرحى.

الى الحديدة( غربا)، حيث شن طيران التحالف غارتين في مديرية الحسينية، وغارتين في الجراحي.

الى تعز (وسط البلاد)، فقد شن طيران التحالف 8 غارات جوية على مواقع للحوثيين في منطقة الكمب، بالمديرية ذاتها، أدت إلى تدمير مخزن أسلحة، بالإضافة إلى عدة عربات عسكرية محملة بالمسلحين، وسقوط قتلى وجرحى.

كما شن الطيران 7 غارات جوية استهدفت مواقع المليشيا في مديرية موزع غرب المحافظة.

أما في محافظة البيضاء (وسط)، فقد استهدف طيران التحالف مواقع وتعزيزات الحوثيين في منطقتي الملاجم وقانية بـ9 غارات جوية، أسفرت عن تدمير آليات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى.

الى المحافظات الجنوبية، حيث استهدف طيران التحالف مواقع الحوثيين في منطقة كرش بمحافظة لحج بـ5 غارات جوية، اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وبالعودة إلى الشمال، حيث استهدف طيران التحالف أبراج البث الاذاعي التابعة لسلطات الانقلاب الواقعة في مناخة (غرب العاصمة صنعاء)، بـ8 غارات جوية.

كما استهدف الطيران مواقع المليشيا في مديرية نهم (شرق العاصمة)، بـ3 غارات.



