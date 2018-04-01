أكثر من 520 ألف وظيفة شاغرة في المعلوماتية مع رواتب مغرية شاهد ..أول رجل في العالم عاش حياته بـ "3 وجوه" تعرف على أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان غارات مكثفة وموجعة.. «مأرب برس» يرصد 127 غارة لطيران التحالف خلال الـ48 الساعة الماضية في 7 محافظات الحوثيون يقرون رسميا فرض «زكاة الخُمس» بتشريع من البرلمان حكم بإعدام بمواطن مصري قتل طالبه يمنية هكذا أعيدت ابنة حاكم دبي الهاربة الشيخة لطيفة إلى دبي كيف سينتهي صراع أرطغرل وسعد الدين كوبيك؟ هل يُفشل الشارع مساعي الإمارات لتغيير اللاعبين في المشهد اليمني؟ السلطانة هيام في الإمارات!