فالفيردي يكشف المسؤول الأول عن خروج برشلونة من دوري الأبطال!

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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علق إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني، على خروج فريقه من منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، على يد فريق روما الإيطالي.

وكان برشلونة قد حقق فوزًا كبيرًا بلقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن ينجح روما في قلب النتيجة بمباراة الإياب والفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "لا أستطيع تفسير ما حدث الليلة، أغلب فترات اللقاء شهدت سيطرة روما، نجحوا في الضغط علينا و أجبرونا على رمي الكرات للأمام، ولم نستطع الفوز بالكرات الثانية".

وأضاف: "كل شيء كان في صالحهم وسجلوا هدفًا مبكر ساعدهم على الدخول في أجواء المباراة، لم نستطع الدخول في أجواء المباراة مما تسبب لنا بمشاكل كثيرة، علينا النهوض مجددًا".

وعن المسئول عن خروج الفريق من دوري الأبطال قال فالفيردي: "نعم أنا المسؤول عن كل ماحدث، المدرب هو من يصنع شكل الفريق بالملعب وهو من يقوم بالتبديلات ويقوم باختيار التشكيل، وأنا من فشل بتلك الأمور".

واختتم المدرب الإسباني تصريحاته قائلًا: "ما يؤسفني هو خيبة الأمل الكبيرة التي تشعر بها جماهيرنا الآن، لكن لا ينبغي أن نقف كثيرًا عند هذه الخسارة، علينا أن ننهض مجددًا فأمامنا الليغا و كأس الملك".



