سبعة أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شهد اليوم الاثنين الموافق 9 / 4/ 2018 العديد من الأخبار الرياضية، أبرزها موافقة النادى الأهلي على رحيل عبد الله السعيد لاعب الفريق لنادى كوبيون بالوسورا الفنلندى لمدة شهرين مجاناً ودون الحصول على أى مقابل مالى.

واليك أهم 7 أخبار رياضية نشرت

الأهلي يوافق على رحيل عبد الله السعيد للدورى الفنلندى "مجاناً"

وافق النادى الأهلي على رحيل عبد الله السعيد لاعب الفريق لنادى كوبيون بالوسورا الفنلندى لمدة شهرين مجاناً ودون الحصول على أى مقابل مالى.

شكوى فى اللجنة الأوليمبية بسبب اختيارات لاعبى منتخب الجمباز

تقدم ولى أمر لاعب المنتخب الوطنى للجمباز فريد أحمد نجيب بشكوى فى اللجنة الأوليمبية المصرية، ضد اتحاد الجمباز برئاسة إيهاب أمين، بسبب اختيارات لاعبى المنتخب للاشتراك فى البطولة الأفريقية.

على لطفى: ضغوط الأهلي لا يتحمّلها إلا أصحاب القدرات الخاصة

أبدى على لطفى، حارس الأهلي، سعادته وتفاؤله بالفرصة التى حصل عليها في المشاركة خلال المرحلة الحالية، موضحاً أن مشاركته فى مباراتى الفجيرة الودية وطنطا فى الدورى حققت له هدفين؛ هما ترك انطباع جيد لدى الجماهير، وكذلك كسب المزيد من ثقة الجهاز الفني في قدراته.

فرج عامر: سموحة مصنع نجوم ونحن أول من فطن إلى موهبة ناصر ماهر

أكد فرج عامر رئيس نادى سموحة أن النادى السكندرى هو من يصنع النجوم، وأنه أول من فطن إلى موهبة ناصر ماهر، مؤكدا أنه سيعود للأهلى فى نهاية الموسم نجما كبيرا.

الإسماعيلى يطلب رسمياً التعاقد مع مهاجم الأسيوطى

دخل الإسماعيلى فى مفاوضات رسمية مع نادى الأسيوطى سبورت لضم مهاجم الفريق الشاب حسام غانم الشهير بـ"إيفونا" لدعم هجوم الفريق خلال الموسم الجديد.

مرتضى منصور: لن نقبل إلا باعتذار عبد الله السعيد للزمالك.. ونقل المؤتمر

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن الأموال التى حصل عليها عبد الله السعيد، لاعب الأهلى، بعد التوقيع للزمالك سترد للنادى الأبيض أضعافا مضاعفة، وحق النادى لن يضيع، قائلا، "لن نقبل إلا باعتذار عبد الله السعيد لجماهير القلعة البيضاء".

إنبى يغرى رامى صبرى بـ"سنوات العقد" لغلق ملف الأهلى

عقد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، بعض الجلسات مؤخراً مع رامى صبرى قائد الفريق، للحديث معه حول مستقبله فى النادى البترولى وغلق ملف التفاوض مع أى نادٍ، خاصة بعد إعلان اللاعب أكثر من مرة تمسكه بالانضمام إلى الأهلى فى حال طلبه مجدداً الصيف المقبل.



