آخر الاخبار

تعرف على التصميم الذي اقره الفيفا لتذاكر مونديال 2018 استشهاد 8 فلسطينيين واصابة المئات في جمعة "الكاوتشوك" بغزة الكويت ترفض التدخل في شؤون اليمن الداخلية غارات جوية تستهدف مواقع المليشيا في السوادية وتكبدهم قتلى اتحاد البرلمان العربي يدين دعم إيران للحوثيين انفراجة وشيكة لأزمة الغاز المنزلي في مناطق سيطرة الانقلابيين شاهد ما كتبه ابن سلمان على القمر الصناعي السعودي قبل إطلاقه إلى الفضاء محمد بن سلمان يكشف موعد امتلاك السعودية سلاحا نوويا الطبعة الروسية تفتح شهية الحوثيين وعمليات ملاحقة تتسع في مناطق نفوذهم لملاحقتها وزير يمني: الإمارات تمنع ”هادي“ من العودة إلى عدن والخلاف يتفاقم و”الرياض“ تحاول التهدئة


تعرف على التصميم الذي اقره الفيفا لتذاكر مونديال 2018

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 151

 

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الجمعة، النقاب عن التصميم الخاص بتذاكر كأس العالم روسيا 2018 الذي ينطلق في يونيو المقبل.

وتحتوي التذكرة، ذات الخلفية الزرقاء المتميزة بالطابع الروسي، في الجزء العلوي على الشعار الخاص بكأس العالم 2018، وتاريخ المباراة وتوقيتها وموعد فتح أبواب الاستاد إضافة إلى اسم الملعب وعنوانه وتكلفة تشييده بالعملة الروسية (الروبل).

كما تشمل التذكرة مستوى المدرج ورقم المقعد المخصص لحاملها.

أما الوجه الآخر من التذكرة، فيشتمل على التعليمات الخاصة بها وقائمة المتعلقات التي يحظر استخدامها داخل الملعب، فضلاً عن العواقب في حالة عدم اتباع هذه القواعد.

وكان "الفيفا" نبه المشجعين إلى ضرورة الحضور للمباريات قبل بثلاث ساعات من انطلاقها لتفادي أي ازدحام غير ضروري، بينما سيكون التواجد خلال المباراتين الافتتاحية والختامية قبل أربع ساعات.

وحسبما أكد "الفيفا"، تم شراء نحو مليون و700 ألف تذكرة حتى الآن منذ طرحها للبيع في سبتمبر الماضي.

وستمتد المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 15 يوليو ، موعد المباراة النهائية التي يحتضنها ملعب "لوجنيكي".

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
معدلات مذهلة لرونالدو "تنقص" عمره 10 أعوام
ميلان يمدد عقد مدربه غاتوزو حتى 2021
نجم عالمي يقترب من الانضمام لأحد الأندية الكبيرة في الدوري السعودي
طبيعة الاصابة التي تعرض لها محمد صلاح ومصير مشاركته في مباراة الاياب امام مان سي
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس