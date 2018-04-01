تعرف على التصميم الذي اقره الفيفا لتذاكر مونديال 2018

السبت 07 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الجمعة، النقاب عن التصميم الخاص بتذاكر كأس العالم روسيا 2018 الذي ينطلق في يونيو المقبل.

وتحتوي التذكرة، ذات الخلفية الزرقاء المتميزة بالطابع الروسي، في الجزء العلوي على الشعار الخاص بكأس العالم 2018، وتاريخ المباراة وتوقيتها وموعد فتح أبواب الاستاد إضافة إلى اسم الملعب وعنوانه وتكلفة تشييده بالعملة الروسية (الروبل).

كما تشمل التذكرة مستوى المدرج ورقم المقعد المخصص لحاملها.

أما الوجه الآخر من التذكرة، فيشتمل على التعليمات الخاصة بها وقائمة المتعلقات التي يحظر استخدامها داخل الملعب، فضلاً عن العواقب في حالة عدم اتباع هذه القواعد.

وكان "الفيفا" نبه المشجعين إلى ضرورة الحضور للمباريات قبل بثلاث ساعات من انطلاقها لتفادي أي ازدحام غير ضروري، بينما سيكون التواجد خلال المباراتين الافتتاحية والختامية قبل أربع ساعات.

وحسبما أكد "الفيفا"، تم شراء نحو مليون و700 ألف تذكرة حتى الآن منذ طرحها للبيع في سبتمبر الماضي.

وستمتد المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 15 يوليو ، موعد المباراة النهائية التي يحتضنها ملعب "لوجنيكي".



