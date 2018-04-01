كريستيانو ابهر الجميع البارحة والانظار تراقب ميسي الليلة

الأربعاء 04 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاص

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سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا رائعا وتاريخي في شباك يوفتوس امس الثلاثاء في المباراة التي انتهت بفوز الريال 3-0 .

ونجح رونالدو في وضع الكرة بعد ان ارتقى في الهواء ونفذ مقصية جميلة مسجلا هدفا في شباك الحارس العملاق بوفون.

والليلة يلتقي برشلونة روما الايطالي في ذهاب ربع نهائي ابطال اوروبا عند الساعة 9:45م.

وينتظر مشجعوا النادي الكتلوني النجم ميسي ليقود الفريق لفوز يضع به قدما في نصف النهائي'كما لن يكون النادي الايطالي ندا سهلا ومن المتوقع ان تشهد المباراة اثارة كبيرة.

وتجمع المباراة الاخرى لحساب ذات الدور الفريقين الانجليزيين ليفربول ومانشستر ستي وكلا منهما يطمح لان يكون في مربع الكبار.



