كريستيانو ابهر الجميع البارحة والانظار تراقب ميسي الليلة رجل السياسة الابرز في اليمن يدخل عامه الرابع في زنازين الانقلاب ولا معلومات عنه أحمد خالد توفيق الروائي المصري الذي تنبأ بموعد دفنه وتحققت نبوءته الامارات وتفاصيل تعاقدها مع شركة اسرائيلية لممارسة لعبة خطيرة في اليمن قوات الشرعية على مشارف البيضاء.. زحف من مأرب ومعارك في «قانية» بعد اشتباكات عنيفة.. «احمد علي» يستعيد «ڤيلا» من المقاومة الجنوبية في عدن بواسطة قوات أمنية موالية للامارات تركيا تتفوّق على الصين والهند في معدّل النمو الاقتصادي اضطرابات الشخصية في علم النفس ريال مدريد يقسو على يوفنتوس بثلاثية رقصة الموت ..شاهد لحظة وفاة رجل أعمال وهو يرقص على المسرح
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا رائعا وتاريخي في شباك يوفتوس امس الثلاثاء في المباراة التي انتهت بفوز الريال 3-0 .
ونجح رونالدو في وضع الكرة بعد ان ارتقى في الهواء ونفذ مقصية جميلة مسجلا هدفا في شباك الحارس العملاق بوفون.
والليلة يلتقي برشلونة روما الايطالي في ذهاب ربع نهائي ابطال اوروبا عند الساعة 9:45م.
وينتظر مشجعوا النادي الكتلوني النجم ميسي ليقود الفريق لفوز يضع به قدما في نصف النهائي'كما لن يكون النادي الايطالي ندا سهلا ومن المتوقع ان تشهد المباراة اثارة كبيرة.
وتجمع المباراة الاخرى لحساب ذات الدور الفريقين الانجليزيين ليفربول ومانشستر ستي وكلا منهما يطمح لان يكون في مربع الكبار.