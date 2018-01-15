تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة محافظ مارب مع نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية

التقى محافظ مأرب اللواء سلطان بن علي العرادة، معالي المهندس يوسف بن ابراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.

وخلال اللقاء تم النقاش حول إمكانية استئناف العمل في المشاريع التي توقفت بسبب انقلاب جماعة الحوثيين.

وقال نائب رئيس الصندوق، أن الصندوق قد بحث مع وزير التخطيط ووزير الكهرباء تلك المواضيع ووافق على استئناف العمل في بعض المشاريع المتوقفة وفي مقدمتها مشروع محطة مأرب الغازية الثانية.

وخلال اللقاء استمع نائب رئيس الصندوق لشرح مفصل من اللواء العرادة، حول ما تعانيه محافظة مأرب جراء توافد النازحين من معظم محافظات الجمهورية بأعداد تفوق عدد سكان المحافظة، والآثار المترتبة في الجوانب الخدمية المختلفة مثل التعليم – الصحة.

حضر اللقاء من جانب الصندوق السعودي محمد عبد الله النملة – مستشار – ادارة العمليات، والمهندس بندر الحربي - مهندس مشاريع كهربائية ، والمهندس بندر بن عبدالله العبيد – مهندس ميكانيكي.