البنك المركزي يتلقى تأكيدا بإيداع المملكة ملياري دولار في حساباته
مأرب برس-متابعات
الأربعاء 17 يناير-كانون الثاني 2018 الساعة 07 مساءً

 

أكد البنك المركزي اليمني تلقيه تأكيداً بقيام الحكومة السعودية إيداع ملياري دولار في الحسابات الخارجية للبنك لرفد احتياطياته بالعملة الصعبة ودعم استقرار سعر صرف الريال اليمني.

ونقلت وكالة "سبأ " الرسمية عن محافظ البنك المركزي منصر القعيطي أن الوديعة السعودية جاءت استجابة لحاجة الاقتصاد اليمني لتفتح آفاق جديدة لتحسين القدرة على الموائمة بين العرض والطلب على النقد الأجنبي وتغطية الفجوة المترتبة عن العجز في الميزان التجاري وميزان الخدمات وتحسين الوضع الكلي لميزان المدفوعات.

وأشار الى أن رفد الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بهذا المبلغ من شأنه أن يُحسن بصورة ملموسة من المركز الخارجي للبنك وتحسين علاقات التعامل بينه وبين البنوك المراسلة في الخارج.

وأكد أن البنك المركزي اليمني سيخطو على إثر هذا الدعم نحو تعزيز قيام البنوك التجارية بإدارة عملياتها المصرفية المحلية والخارجية من مقراتها في عدن وتنظيم وضبط سوق الصرف الأجنبي وخلق أجواء إيجابية لحسن استخدام وإدارة الموارد.

 وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه،اليوم الأربعاء، بإيداع ملياري دولار كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني لمساعدة الحكومة في الحد من انهيار الاقتصاد وتدهور سعر صرف العملة المحلية والحد من معاناة الشعب اليمني.

تعليقات:
    • إجمالي تعليقات: 0
  • تحديث التعليقات
  • يمكنك الآن الإضافة المباشرة للتعليقات، وعدد كبير من المميزات والخيارات المتاحة فقط للأعضاء ( للدخول إلى حسابك إضغط هنا |  لإنشاء حساب جديد إضغط هنا)
    الاسم
     
    العنوان
     
    بريد الكتروني
     
    نص التعليق
     
    الإخوة / متصفحي مأرب برس نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • لن يتم اعتماد اي تعليق يخرج عن اطار الموضوع ولا يلتزم الموضوعية والجدية
 
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن
24 ساعة
منذ 3 أيام
منذ أسبوع
مواضيع مرتبطة
إختيارات القراء
قراءة
تعليقاً
طباعة
إرسال