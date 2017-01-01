وزير الخارجية الكويتي يدعو إيران لحوار صريح مع دول الخليج
مأرب برس - متابعات
الخميس 26 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 10 صباحاً

قالت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الصباح، الذي يقوم بزيارة إلى طهران، دعا أمس (الأربعاء) إلى حوار صريح بين إيران وجيرانها الإقليميين.

وشملت الزيارة نقل رسالة مكتوبة من أمير الكويت إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني. إلا أن الوكالة لم تذكر أي تفاصيل بشأن الرسالة. ونقلت «إرنا» عن الشيخ الصباح تشديده على «ضرورة أن تحل الخلافات في المنطقة في أجواء هادئة ومن خلال حوار شفاف»، في إشارة إلى دول الخليج التي تعتبر الممارسات الإيرانية في المنطقة تحمل طابع العدوانية. وذكرت «إرنا» أن روحاني عبر عن دعمه لتحسين العلاقات بالمنطقة «وفقا لأسس الاحترام المتبادل وحسن الجوار».

وقطعت السعودية والبحرين في يناير كانون الثاني 2016 العلاقات الدبلوماسية مع إيران واستدعت بعض دول الخليج الأخرى سفراءها تضامنا مع السعودية بعدما أحرق مخربون سفارتها وقنصلياتها في إيران.

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