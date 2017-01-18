توجه لفتح جبهات جديدة مع الإنقلابيين وضغوط دولية لثني الشرعية عن خوض معركة صعدة



كشف محافظ صعدة, "هادي طرشان الوائلي" اليوم الأربعاء, عن توجه جديد لفتح جبهات جديدة, على الحدود السعودية.

وأشار "الوائلي" في حوار أجرته معه صحيفة "العربي الجديد" إلى أن الحكومة الشرعية والتحالف عازمان على تحرير المحافظة، التي تعتبر المعقل الأول ومركز القوة العسكرية والتنظيمية ومحور التطورات والحروب المرتبطة بجماعة الحوثي منذ سنوات

وأوضح "الوائلي": إن هناك ضغوط دولية، خصوصاً من الولايات المتحدة الأميركية، تحاول الوقوف أمام توجه الحكومة لخوض معركة "تحرير صعدة" من الجماعة وحلفائها.

وعن أهمية جبهة علب الحدودية أكد محافظ "صعدة" أنها تعتبر منطقة حساسة ومهمة واستراتيجية أيضاً، لأنها تربط اليمن بشكل عام ومحافظة صعدة بشكل خاص بدول الخليج العربي، وعلى حدود السعودية. والمنفذ هو منفذ دولي، وله أيضاً مردود اقتصادي كبير جداً على محافظة صعدة خصوصاً، وعلى اليمن عامة.

وأفاد "الوائلي": أن أهمية كبيرة لمحافظة "صعدة" ,فهي تعتبر قاعدة انطلاق لهم وهي أيضاً رمزيتهم، وقد جاءوا برفات حسين بدر الدين ليضعوه في مران، وهم يعتبرون أن صعدة خاصة بهم، وما تهجير أهالي دماج وطلاب المركز فيه (من السلفيين مطلع عام 2014) إلا تصفية طائفية لكل من يناوئهم أو يعارضهم في توجههم، سواء التوجه الطائفي أو السياسي.

وكشف "الوائلي" عن وجود 11 لواء عسكري في صعدة أستولى عليه الحوثيين ، وقد استولوا على عتاد هذه الألوية. إن استعادة صعدة من قبضة الحوثيين ليس بالأمر الهين، لأنها بمثابة غرفة النوم بالنسبة لهم. هم يعتبرون صعدة قاعدتهم ونقطة انطلاقهم ومسقط رأس قائد الحركة الحوثية، حسين بدر الدين الحوثي، وأيضاً لهم أتباع كثر في المحافظة.

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