

تمكنت وحدات الجيش اليوم الثلاثاء من تحقيق انتصارات جديدة في منطقة نهم شرق صنعاء.

وسيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على جبل" دوه" بالكامل في منطقة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش تخوض معارك مستمرة مع المليشيات الإنقلابية التابعة للحوثي والمخلوع في منطقة نهم.

وكان الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية أكد بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكن من السيطرة على أسلحة وعتاد كانت بحوزة المليشيات في جبهة نهم بعد فرار المليشيات من مواقعهم.



مصدر عسكري أفاد في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن وحدات الجيش تمكنت من تحرير جبل دوه وتبة العياني الإستراتيجيتين ودحر ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية من عدة مواقع باسناد جوي من قوات التحالف العربي.

مشيرا إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.

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