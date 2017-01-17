الشرعية تواصل تقدمها شرق صنعاء وتحرر جبل"دوه" وتبة "العياني" الإستراتيجيتين
مأرب برس-صنعاء.
الثلاثاء 17 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 02 مساءً


تمكنت وحدات الجيش اليوم الثلاثاء من تحقيق انتصارات جديدة في منطقة نهم شرق صنعاء.

وسيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على جبل" دوه" بالكامل في منطقة نهم شرق العاصمة صنعاء.

 

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش تخوض معارك مستمرة مع المليشيات الإنقلابية التابعة للحوثي والمخلوع في منطقة نهم.

 

وكان الناطق الرسمي باسم المقاومة الشعبية أكد بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكن من السيطرة على أسلحة وعتاد كانت بحوزة المليشيات في جبهة نهم بعد فرار المليشيات من مواقعهم.

مصدر عسكري أفاد في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن وحدات الجيش تمكنت من تحرير جبل دوه وتبة العياني الإستراتيجيتين ودحر ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية من عدة مواقع باسناد جوي من قوات التحالف العربي.

 مشيرا إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في الارواح والعتاد.
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