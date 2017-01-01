عشرات القتلى والجرحى في معارك شرق صنعاء وقوات الشرعية تغنم أسلحة بينها صواريخ



سقط العشرات من الإنقلابيين بين قتيل وجريح في معارك ضارية اليوم الإثنين شرق صنعاء

ويواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التقدم في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء بإسناد طيران التحالف العربي.



وبحسب ما ذكره ناطق مقاومة صنعاء عبدالله الشندقي في منشور له -رصده مأرب برس- فقد تم تحرير جبل حلبان وجبل رشح والجروف والتوجيه.



و تم تحرير عشرة مواقع أخرى-لم يسميها- واغتنام أسلحة كثيرة كان أهمها مجموعة صواريخ كاتوشا مع منصة إطلاق /ومجموعة صواريخ حرارية/ ورشاشات ثقيلة 2عيار 30 و 1عيار 14 وخمس RPG وثلاثة معدلات ومخزن مليء بالذخيرة في جبل حلبان .





وكشف الشندقي عن سقوط أكثر من عشرين قتيل وعشرات الجرحى من الإنقلابيين فيما تم اسر عدد اخر .