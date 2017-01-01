عشرات القتلى والجرحى في معارك شرق صنعاء وقوات الشرعية تغنم أسلحة بينها صواريخ
مأرب برس-صنعاء.
الإثنين 16 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 08 مساءً


سقط العشرات من الإنقلابيين بين قتيل وجريح في معارك ضارية اليوم الإثنين شرق صنعاء

ويواصل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية التقدم في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء بإسناد طيران التحالف العربي.

 وبحسب ما ذكره ناطق مقاومة صنعاء عبدالله الشندقي في منشور له -رصده مأرب برس- فقد تم تحرير جبل حلبان وجبل رشح والجروف والتوجيه.

 و تم تحرير عشرة مواقع أخرى-لم يسميها- واغتنام أسلحة كثيرة كان أهمها مجموعة صواريخ كاتوشا مع منصة إطلاق /ومجموعة صواريخ حرارية/ ورشاشات ثقيلة 2عيار 30 و 1عيار 14 وخمس RPG وثلاثة معدلات ومخزن مليء بالذخيرة في جبل حلبان .

وكشف الشندقي عن سقوط أكثر من عشرين قتيل وعشرات الجرحى من الإنقلابيين فيما تم اسر عدد اخر .

ولايزال التقدم مستمرا لقوات الشرعية باسناد طيران التحالف العربي الذي كان له الدور الكبير في المعركة باستهداف تعزيزات المليشيات وتدميرمخزن للأسلحة وكذلك استهداف مركز قيادة المليشيات الواقع خلف حلبان والذي تم تدميره بعدة صواريخ.
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