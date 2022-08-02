أول رد فعل سعودي رسمي على تصفية أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة أرامكو السعودية تستحوذ على شركة يزيد عمرها عن 150 عاما دولة أوروبية تعلن استقبال المسافرين من دولة عربية دون تأشيرة لمدة شهر كامل 4أسلحة روسية مدمرة وخطيرة تضمن تفوق روسيا برا وبحرا وجواعلى دول الغرب ما حقيقة مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري بغارة أمريكية؟ غوتيريش: العالم على بعد خطوة من الإبادة النووية عضو في تنظيم القاعدة..جاسوس حوثي يقع في قبضة الأجهزة الأمنية المبعوث الاممي يعلن عن اتفاق جديد بين الشرعية والمليشيات الخزانة الأمريكية تدرج 6 كيانات في قائمة العقوبات الخاصة بإيران وزير الدفاع السابق يوجه دعوة إلى قيادات قوات الشرعية والفريق «الداعري» يكشف عن أولوياته
رحبت السعودية بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن القضاء على زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.
وقالت وزارة الخارجية إن المملكة ترحب بإعلان رئيس الولايات المتحدة عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.
وأفادت بأن الظواهري يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بمن فيهم مواطنون سعوديون.
وأكدت حكومة المملكة أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها.
وأهابت بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية