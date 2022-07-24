الأردن يتصدر المجموعة الثانية في كأس العرب

الأحد 24 يوليو-تموز 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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حقق منتخب الأردن فوزاً بهدف دون رد على منتخب اليمن، في انطلاقة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس المقبل.

ملخص المباراة

سجل هدف منتخب الأردن الوحيد اللاعب يوسف حسين، خلال الشوط الثاني من عمر اللقاء.

ونال لاعب النشامة أمين الشناينة جائزة أفضل لاعب في المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب النشامة لـ4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، يليه منتخب الإمارات بنقطة واحدة ثم المنتخب اليمني بدون رصيد حتى الآن.

وتختتم مباريات المجموعة الثانية باللقاء الأخير في الجولة الثالثة، الذي يجمع بين منتخبي اليمن والإمارات يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نادي ضمك.