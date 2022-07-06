نشر صورة ابنة ملك عربي بمناسبة خطوبتها من شاب اصوله يونانية

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أعلن الديوان الملكي الأردني خطوبة الأميرة إيمان، ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، على جميل ألكساندر ترميوتس.
الديوان الملكي الأردني قال في بيان رسمي صادر عنه، إن خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على جميل ألكساندر ترميوتس، تمت بحضور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني.
من هو العريس؟
ولد جميل ألكساندر ترميوتس في كاراكاس بفنزويلا، عام 1994، وهو من أصول يونانية.
ويحمل ترميوتس درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأميركية.
وعلقت الملكة رانيا العبدالله على الخطوبة عبر إنستغرام: "ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم أنت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير