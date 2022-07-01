رسميا.. ليفربول ينهي الجدل بشأن مستقبل صلاح

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، توقيع عقد جديد طويل الأمد مع نجمه المصري محمد صلاح. وكتب النادي الإنجليزي على حسابه في موقع "تويتر": "يسر نادي ليفربول لكرة القدم الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدا جديدا طويل الأمد مع النادي".
وأضاف: "بعد أن ساعد ليفربول في تحقيق ثنائية كأسي الرابطة الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي، كرس صلاح مستقبله إلى الريدز من خلال تجديد عقده اليوم الجمعة".
ومن جانبه، قال صلاح "شعوري رائع وأنا متحمس لحصد المزيد من الألقاب مع النادي.
إنه يوم سعيد للجميع. أخيرا أنجز كل شيء".
وينتهي عقد صلاح القديم مع ليفربول في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.
وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف ليفربول في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه في العام 2017 قادما من روما