ماذا يعمل السفير الأميركي في حضرموت؟

الأربعاء 29 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، إنه ناقش مع المسؤولين المحليين في حضرموت -خلال زيارته للمحافظة (غير معلنة)- الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تشهدها أكبر محافظات البلاد.

وأشار، في بيان مقتضب يوم الثلاثاء، إلى أن الحفاظ على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة أمر أساسي لبناء الانتعاش الاقتصادي، الذي يمكن أن يحسّن الحياة، ويوفّر مساحة لعملية سياسية شاملة.

وفي تغريدة أخرى للسفارة الأمريكية في اليمن، قالت إن فاجن التقى في رحلته إلى حضرموت شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتعرّف على عملهم في قطاعات مصايد الأسماك، والثروة الحيوانية، والعسل، والبستنة.

وأضافت أن حكومة الولايات المتحدة ومن خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تستثمر في برامج تنهض بالمجتمعات وتخلق فرص عمل لليمنيين.

ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية أي تفاصيل حول الزيارة.

وكانت سفارة واشنطن في اليمن قالت في بيان مقتضب يوم الأحد، إن السفير فاجن التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي، وأشاد بدعم الحكومة اليمنية للهدنة، مؤكدا "على أهمية فتح الطرق، وخاصة في تعز".

وقدم ستيفن فاجن أوراق اعتماده كسفير للولايات المتحدة لدى الجمهورية اليمنية في ١ يونيو/حزيران ٢٠٢٢ في عدن، كما أنه عضو محترف في السلك الدبلوماسي، وشغل مؤخراً منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في بغداد ما بين عام ٢٠٢٠ و٢٠٢١.