علامات بسيطة وشائعة في الأصابع والكفين تشير إلى أمراض قاتلة

الإثنين 27 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن الأطباء، أن حالة الأصابع واليدين تحذر من أمراض القلب الخطيرة.

ويشير موقع doctorpiter.ru، إلى أن اليدين تساعدان على تشخيص أمراض القلب ولكن ليست لبعض أمراض القلب أعراض واضحة مثل الخفقان وألم في الصدر وضيق التنفس ولكن الأطباء يؤكدون على أن اليدين يمكن أن تكشف وتحذر من هذه الأمراض لذلك يجب الانتباه دائما إلى حالة الأصابع واليدين.

ويضيف، يجب عدم إهمال وتجاهل ظهور النتوءات على راحة اليدين وأطراف الأصابع. لأنها قد تشير إلى الإصابة بالتهاب الشغاف المعدي، حيث يعاني الشخص المصاب بالتهاب الأوعية الدموية وحجرات القلب.

وتصل البكتيريا المسببة لهذا المرض عبر مجرى الدم وتلتصق بالمناطق الضعيفة للقلب، وعند غياب العلاج تسبب تلف صمامات القلب.

وتحذر الدكتورة الكندية غيتا ياداف، أخصائية الأمراض الجلدية، من انه حتى في حالة اختفاء النتوءات فجأة، من الضروري استشارة الطبيب وأخذ خزعة من الجلد لدراستها.

وقد تظهر تحت الأظافر خطوط بنفسجية أو حمراء اللون أو بقع على الأظافر، وهذه يتجاهلها الجميع ولكن يجب الانتباه إلى هذه الخطوط وعدم تجاهلها.

فقد أظهرت نتائج دراسة نشرت في Journal of Travel Medicine، أن هذه الخطوط، قد تشير إلى عدوى مرضية أو مرض القلب، لذلك يجب استبعاد العلاج الذاتي، خاصة إذا رافق هذه الخطوط ارتفاع درجة حرارة الجسم وعدم انتظام ضربات القلب.

وتضيف الدكتورة غيتا ياداف موضحة، النزيف الشظوي هو علامة على وجود خلل خطير في الجسم و يحدث هذا عادة بسبب جلطات صغيرة تتلف الشعيرات الدموية تحت الأظافر.

هناك ثلاثة أسباب لظهورها: