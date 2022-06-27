11 لاعبًا يحق لهم الرحيل مجاناً فى صيف 2023 بأوروبا.. ونجم عربي فى المقدمة

الإثنين 27 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يتصدر النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي قائمة اللاعبين الذين يحق لهم الرحيل بشكل مجانى عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول ينتهي فى يونيو 2023، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حوا التجديد حتى الآن، بل خرجت تقارير تكشف خطة الريدز لبيع محمد صلاح مقابل 60 مليون إسترليني هذا الصيف، خوفًا من رحيله المجانى الصيف المقبل.

الأمر نفسه، فيما يخص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، الذي سيخوض ثانى مواسمه مع نادى العاصمة الفرنسية الموسم الجديد 2022-2023.

ونفس الحال، بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، والذي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في يونيو 2023.

وإليكم أبرز النجوم التى تنتهي عقودهم فى صيف 2023، ويحق لهم الرحيل مجانًا يونيو المقبل على النحو التالي.. محمد صلاح – ليفربول – يونيو 2023 ليونيل ميسي – باريس سان جيرمان – يونيو 2023 كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد – يونيو 2023 كريم بنزيما – ريال مدريد – يونيو 2033 رحيم سترلينج – مانشستر سيتي – يونيو 2023 روبرت ليفاندوفيسكي – بايرن ميونخ – يونيو 2023 توني كروس – ريال مدريد – يونيو 2023 ماركو أسينسيو – ريال مدريد – يونيو 2023 ماركوس راشفورد – مانشستر يونايتد – يونيو 2023 جابرييل جيسوس – مانشستر سيتي – 2023 روبرتو فيرمينو – ليفربول – يونيو