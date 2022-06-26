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وكيل كريستيانو رونالدو يعرضه على تشيلسي

الأحد 26 يونيو-حزيران 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن قيام خورخى مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، بعرضه على نادى تشيلسي، من أجل الانضمام إليه خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ووفقًا لصحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن تود بويلى المالك الجديد لنادى تشيلسي عقد جلسة مع وكيل اللاعبين خورخى مينديز، وقام الأخير بعرض النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، وكان هناك حديث عن وضع النجم البرتغالى وإمكانية انتقاله إلى تشيلسي.

 

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لا يزال يريد الاحتفاظ برونالدو، واللاعب يريد أن يكون يونايتد قادرًا على المنافسة على أعلى مستوى ويريد أن يرتقي النادي إلى مستوى طموحاته من خلال تعزيز الفريق بصفقات جديدة.

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