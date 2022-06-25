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فضيحة جديدة وفي وضح النهار ..الشرطة تعلن عن ضبط بضاعة تكفي لقتل 12 مليون شخص

السبت 25 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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وجهت محكمة أميركية، الجمعة، عدة تهم لتاجر مخدرات بعد ضبطة ومعه كمية ضخمة من مخدر "الفينتانيل" الفتاك، وسط تقديرات بأن تكون كافية لقتل 12 مليون شخص.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن الرجل الذي يبلغ 60 عاما وينحدر من ولاية كاليفورنيا، جرى اتهامه بحيازة مادة خاضعة للرقابة مع نية بيعها، ويواجه عقوبة سجن تصل في حدها الأقصى إلى 6 سنوات و8 أشهر.

وحجزت شرطة الطريق السريع بولاية كاليفورنيا 4 كيلوغرامات من مخدر "الفينتانيل" القاتل، داخل سيارة المتهم خلال عملية تفتيش.

وعند البحث في بيت الموقوف، عثر به على أكثر من 20 كيلوغراما من المخدر، إلى جانب حبوب تصل قيمتها لـ250 ألف دولار، و122 غراما من مخدر "ميثام فيتامين".

ويوضح الخبراء أن الجرعة القاتلة من مخدر "الفينتانيل" لا تزيد عن ميليغرامين، وهو ما يعني أنه شديد الخطورة.

وقال النائب العام في مقاطعة "أورانج" بولاية كاليفورنيا، إنه من غير المقبول أن تكون ثمة عقوبة من بضع سنوات لشخص لديه القدرة على قتل 12 مليون شخص.

 وتشير البيانات إلى أن المخدر القاتل أودى بحياة 100 ألف أميركي خلال العام الماضي، وسط دعوات إلى تشديد القبضة على من يتاجرون بالمادة الخطيرة للغاية.

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