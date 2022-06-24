الشرعية تعلن عن جاهزيته احد مطاراتها الهامة في جنوب اليمن

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، في العاصمة المؤقتة عدن، جاهزية مطار عتق الدولي بمحافظة شبوة شرقي اليمن.
وقالت الهيئة، في بيانٍ مقتضب على حسابها بموقع “فيسبوك”، إن مطار عتق الدولي جاهز لاستقبال رحلات المنظمات الإغاثية ابتداء من تاريخ 26 يونيو 2022، حيث سيكون التشغيل من السادسة صباحاً حتى السادسة مساءً وفق الهيئة.
كما سيتم في القريب العاجل الإعلان عن جاهزية المطار لاستقبال كافة الرحلات التجارية والإغاثية.
وأشاد أبناء شبوة بمساعي المحافظ عوض بن الوزير العولقي، بالنهوض بالمحافظة تنموياً والاهتمام بإعادة افتتاح مطار عتق الدولي بعد أن أبدى استعداده بتوفير الأجهزة الملاحية الحديثة؛.
وإعادة ترميم صالة الضيافة، لاستئناف العمل الملاحي المحلي والإقليمي والدولي، ضمن خطة عمل ابن الوزير لتفعيل دور القطاعات التنموية والاقتصادية