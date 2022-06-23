بعد انهيار الريال اليمني اجتماع عاجل برئاسة رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وزارة الشباب والرياضة تؤكد بذل المزيد من الجهد للإهتمام بنجوم المنتخبات الوطنية تطبيق روسي يعلن وصوله لـ700 مليون مشترك نشط شهريا مصادر تكشف المستور.. ماذا يجري داخل المراكز الصيفية المغلقة التي تقيمها مليشيا الحوثي للأطفال؟ وزير الحرب الإسرائيلي يهدد باجتياح لبنان.. ويتوعد حزب الله اطلاق عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم القاعدة بأبين ”الانتقالي الجنوبي” يطالب بالمناصفة في كل مناصب الدولة ويحذر من تغييبه من طاولة المفاوضات طلاب اليمن في روسيا يطالبون الحكومة سرعة صرف مستحقاتهم المالية الغذاء العالمي يعلن وقف انشطته في اليمن تفاصيل لقاء رئيس اللجنة العسكرية مع اللواء الزبيدي
أكدت وزارة الشباب والرياضة أنها لن تألوا جهداً في بذل مزيد من الجهد من أجل الإهتمام بنجوم المنتخبات الوطنية. جاء ذلك على لسان مستشار وزير الشباب والرياضة داوود علوه خلال زيارة قام بها مع ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب
علي حشوان الى المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للشباب، والذي يقام في ملعب مأرب الرياضي. وخلال الزيارة التي استقبلهما فيها الطاقم الإداري والفني لمنتخب الشباب قدم مدرب المنتخب الكابتن محمد النفيعي شرح مفصل لمراحل الإستعداد التي يمر بها نجوم المنتخب، مؤكداً أن المنتخب سيخوض خلال الأيام القادمة عدداً من المباريات الودية مع عدد من الأندية اليمنية لاستكمال استعدادات الفريق في الجانبين الجسدي والفني.
وخاطب مستشار وزير الشباب والرياضة اللاعبين بقوله:" أنتم أمل اليمنيين في زرع ملامح السعادة في قلوبهم، والجميع ينتظر مشاركاتكم بفارغ الصبر لنستمتع بأدائكم الرائع ونفرح وإياكم بالإنجازات التي ستحققوها للكرة اليمنية". لافتاً "إلى أن هذا المنتخب سيكون له شأن كبير إذا ما التزم نجومه بحضورهم الأنيق والحفاظ على أنفسهم وإمكاناتهم الفنية".