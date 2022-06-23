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وزارة الشباب والرياضة تؤكد بذل المزيد من الجهد للإهتمام بنجوم المنتخبات الوطنية

الخميس 23 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
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أكدت وزارة الشباب والرياضة أنها لن تألوا جهداً في بذل مزيد من الجهد من أجل الإهتمام بنجوم المنتخبات الوطنية. جاء ذلك على لسان مستشار وزير الشباب والرياضة داوود علوه خلال زيارة قام بها مع ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب

علي حشوان الى المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للشباب، والذي يقام في ملعب مأرب الرياضي. وخلال الزيارة التي استقبلهما فيها الطاقم الإداري والفني لمنتخب الشباب قدم مدرب المنتخب الكابتن محمد النفيعي شرح مفصل لمراحل الإستعداد التي يمر بها نجوم المنتخب، مؤكداً أن المنتخب سيخوض خلال الأيام القادمة عدداً من المباريات الودية مع عدد من الأندية اليمنية لاستكمال استعدادات الفريق في الجانبين الجسدي والفني.

وخاطب مستشار وزير الشباب والرياضة اللاعبين بقوله:" أنتم أمل اليمنيين في زرع ملامح السعادة في قلوبهم، والجميع ينتظر مشاركاتكم بفارغ الصبر لنستمتع بأدائكم الرائع ونفرح وإياكم بالإنجازات التي ستحققوها للكرة اليمنية". لافتاً "إلى أن هذا المنتخب سيكون له شأن كبير إذا ما التزم نجومه بحضورهم الأنيق والحفاظ على أنفسهم وإمكاناتهم الفنية".

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